Песков опроверг информацию о вакцинации Путина от коронавируса

Президент пока не делал прививку от COVID-19, заявил Дмитрий Песков. Ранее в Telegram-канале «Кстати» появилось сообщение, что Путин привился еще 5 января

Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин пока не прививался от коронавирусной инфекции. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал Песков.

Ранее Telegram-канал «Кстати» сообщил, что Путин якобы получил вакцину от COVID-19 еще 5 января.

Во время пресс-конференции 17 декабря Путин объяснил, что пока еще не делал прививку от коронавируса. Он обратил внимание на свой возраст (68 лет) и заметил, что пока что в гражданском обороте находятся препараты, рекомендованные более молодым людям.