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Песков опроверг информацию о вакцинации Путина от коронавируса

Президент пока не делал прививку от COVID-19, заявил Дмитрий Песков. Ранее в Telegram-канале «Кстати» появилось сообщение, что Путин привился еще 5 января
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин пока не прививался от коронавирусной инфекции. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал Песков.

Ранее Telegram-канал «Кстати» сообщил, что Путин якобы получил вакцину от COVID-19 еще 5 января.

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Во время пресс-конференции 17 декабря Путин объяснил, что пока еще не делал прививку от коронавируса. Он обратил внимание на свой возраст (68 лет) и заметил, что пока что в гражданском обороте находятся препараты, рекомендованные более молодым людям.

26 декабря Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для лиц старше 60 лет. После этого Песков заявил, что президент сам сообщит, как только сделает прививку от коронавируса.

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Позже пресс-секретарь главы государства пояснил, что Путин принял решение о вакцинации, просто он ждал всех формальностей с одобрением препарата Минздравом. Президент в «обозримом будущем» должен сам сообщить о своем намерении сделать прививку.

При этом Песков заявил, что отсутствие пока что прививки от COVID-19 у Путина никак не отразится на доверии к российским вакцинам.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
Дмитрий Песков Владимир Путин коронавирус вакцинация
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