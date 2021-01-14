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В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

За прошедшую ночь в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

«За минувшую ночь в столице выпало 8–9 миллиметров осадков, а это составляет порядка 20% всей месячной нормы», — сказал Тишковец. Метеоролог пояснил, что на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры за сутки попало 8 мм осадков, а это — 19% месячной нормы. «Столько же зафиксировано в Наро-Фоминске, Михайловском и Подмосковном, чуть больше — 9 мм выпало осадков в Можайске, Кашире и Коломне», — добавил Тишковец.

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС Фото:Наталья Гунгер / VK Фото:vladbash / VK Фото:mehlvin / VK Фото:olgasementina / Instagram Фото:selenkagram / Instagram Фото:Анна Степанова / VK Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Погодные условия в столице, по его словам, определяет балканский циклон «Димитриос», который накануне обрушился на Московский регион и привел к снегопадам. Он принес снеговые тучи, метель и холодный северо-восточный ветер. Температурный фон — на 7 градусов ниже нормы.

Ветер в столице северо-восточный. Его скорость — 5–10 м/с. По словам Тишковца, атмосферное давление в городе будет слабо падать и составит 738 мм рт. ст. Метеоролог отметил умеренную солнечную активность и неустойчивое геомагнитное поле.

Температура воздуха днем в Москве ожидается на уровне минус 12–14 градусов, а в Подмосковье — минус 10–15 градусов, говорит Тишковец. Но из-за холодного воздуха ощущаться будет как минус 19–20 градусов, уточнил метеоролог.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

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Ранее, в четверг, Тишковец сообщил РБК, что ночь с 13 на 14 января стала самой холодной за всю зиму. Температура составила 13,4 градуса ниже нуля. Предыдущий температурный рекорд этой зимы был поставлен 10 декабря — тогда температура была минус 12,6 градуса.

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