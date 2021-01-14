В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков

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За прошедшую ночь в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

«За минувшую ночь в столице выпало 8–9 миллиметров осадков, а это составляет порядка 20% всей месячной нормы», — сказал Тишковец. Метеоролог пояснил, что на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры за сутки попало 8 мм осадков, а это — 19% месячной нормы. «Столько же зафиксировано в Наро-Фоминске, Михайловском и Подмосковном, чуть больше — 9 мм выпало осадков в Можайске, Кашире и Коломне», — добавил Тишковец.

Погодные условия в столице, по его словам, определяет балканский циклон «Димитриос», который накануне обрушился на Московский регион и привел к снегопадам. Он принес снеговые тучи, метель и холодный северо-восточный ветер. Температурный фон — на 7 градусов ниже нормы.

Ветер в столице северо-восточный. Его скорость — 5–10 м/с. По словам Тишковца, атмосферное давление в городе будет слабо падать и составит 738 мм рт. ст. Метеоролог отметил умеренную солнечную активность и неустойчивое геомагнитное поле.