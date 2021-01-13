Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на похолодание

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Сильные морозы в европейской части России нельзя однозначно связывать с внезапным стратосферным потеплением из-за недостаточной изученности вопроса, заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Происходит зимой один уникальный процесс: часть антициклона начинает перемещаться к полюсу. Тогда складывается ситуация, когда на полюсе антициклон, значит, потепление, а циклоническая составляющая перемещается в более южные регионы, — этот процесс называется внезапным стратосферным потеплением», — сказал он. Вильфанд пояснил, что внезапные атмосферные потепления случаются непредсказуемо и бывают в феврале—декабре.

«Есть зависимость, что чем позже произошло стратосферное потепление, тем позже возникает антициклон летом над полюсом», — добавил Вильфанд.

Он также пояснил, как нагревается стратосфера. «Если речь идет о стратосфере, воздух безразличен к солнечным лучам, нагревается от солнечных лучей подстилающая поверхность и тепло передается в тропосферу, а в стратосферу от поверхности Земли ничего не нагревается, только за счет озона. Как формируется озон? Только при коротковолновой солнечной энергии», — рассказал он. Однако, по словам Вильфанда, из-за полярной ночи озон не образуется.