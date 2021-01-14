В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Прошедшая ночь стала для Москвы самой холодной с начала зимы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температура составила минус 13,4 градуса. Для столичного региона ночь стала самой холодной с начала зимы», — сказал метеоролог.

По данным Московского метеобюро, температурный минимум этой зимы фиксировали 10 декабря, когда температура опустилась до минус 12,6 градуса, передает «Интерфакс». Абсолютный рекорд для 14 января в Москве установили еще в 1893 году, тогда температура воздуха была ниже 37,4 градуса, сообщили агентству в бюро.

Ночью в Москве также был сильный снегопад. К утру на дорогах появились снежные заносы и гололедица. Синоптики также полагают, что морозы в Московской области усилятся к концу недели. В воскресенье и понедельник температура воздуха может упасть до минус 23–25 градусов. Такое похолодание связано с приходом арктических воздушных масс в центральные регионы страны.