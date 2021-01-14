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На Урале в школах отменили занятия из-за аномальных морозов

Занятия для учеников школ ряда городов Уральского федерального округа (УрФО) отменяются с 14 января из-за аномальных холодов. Об этом сообщается на странице администрации Челябинска в социальной сети «ВКонтакте».

«14 января в связи с низкой температурой окружающего воздуха [минус 29 градусов] отменяются занятия в школах города Челябинска с 1-го по 11-й классы первой и второй смен», — говорится в сообщении.

В заявлении добавляется, что занятия также будут отменены в Магнитогорске для учеников с 1-го по 11-й классы, а также в Тюмени для учеников с первого по 9-й класс в связи с 30-градусным морозом. По этой же причине занятия будут отменены в Ханты-Мансийском автономном округе среди учеников с первого по восьмой класс в городе Урай, а также среди учеников с первого по восьмой классы в городе Югорск и Нягань. 

Помимо этого, занятия для учеников с первого по 11-е классы первой и второй смены будут отменены в самом Челябинске, сообщается на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДГС). 

Согласно прогнозу Челябинского ЦГМС, утром 14 января в Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 40 градусов. В связи с этим велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, а также увеличением количества ДТП, предупредили в ведомстве.

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Спасатели рекомендовали жителям строго следовать рекомендациям со стороны сотрудников экстренных служб. В ведомстве также посоветовали жителям не перегружать электросети большим количеством включенных электроприборов и не оставлять без внимания протопленные печи и бани.

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