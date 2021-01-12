Синоптики указали на «синие» морозы в Сибири и европейской части России

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В ближайшие несколько дней температура воздуха в ряде регионов Сибири будет аномально холодной — на 7 — 10 градусов ниже нормы, а в последние две недели — выше нормы на 3 — 5 градусов. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Омской, Томской, Новосибирской областях, а также на Урале ночью ожидается до 30 — 35 градусов мороза. В последние же дни недели температура резко повысится на 15 градусов.

Ниже 30 градусов мороза температура упадет и в европейской части России — начиная с Ярославской, Костромской и Ивановской областей и дальше на восток, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, здесь пик похолодания придется на последние дни этой недели. Кроме того, в центральной и южной части страны, в том числе в Московской области, ожидается сильный снегопад и метели.

Вильфанд в комментарии «Российской газете» также отметил, центр европейской России «просто посинеет от холода».