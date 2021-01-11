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Политика ,  
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Глава Якутии поддержал решение Авксентьевой об отставке

Сардана Авксентьева
Сардана Авксентьева (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Глава Якутии Айсен Николаев поддержал решение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой покинуть свой пост. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Мы с ней это обсуждали и я ее понимаю. Для любого человека приоритетным является семья и здоровье. Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа», — написал Николаев.

Мэр Якутска объявила о досрочной отставке по состоянию здоровья
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Сардана Авксентьева<br /> &nbsp;

Глава региона отметил, что взгляды на развитие Якутска у них не всегда совпадали. При этом Николаев поддержал предложение назначить на пост исполняющего обязанности главы города заместителя Авксентьевой Евгения Григорьева.

Ранее Авксентьева объявила в своем Instagram, что решила досрочно уйти в отставку по состоянию здоровья. По ее словам, 12 января она собирается лечь в больницу, после чего ей предстоят несколько операций.

Авксентьева победила на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. В период руководства городом она приняла ряд резонансных решений, в том числе сокращение расходов на собственную администрацию, после чего ее стали называть «мэром здорового человека».

В сентябре бывшая сотрудница мэрии Светлана Алтабасова обвинила главу города в афере с продажей помещений в рамках программы распределения жилья. Авксентьева эти обвинения отрицала.

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