Глава Якутии поддержал решение Авксентьевой об отставке

Сардана Авксентьева (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Глава Якутии Айсен Николаев поддержал решение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой покинуть свой пост. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Мы с ней это обсуждали и я ее понимаю. Для любого человека приоритетным является семья и здоровье. Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа», — написал Николаев.

Глава региона отметил, что взгляды на развитие Якутска у них не всегда совпадали. При этом Николаев поддержал предложение назначить на пост исполняющего обязанности главы города заместителя Авксентьевой Евгения Григорьева.

Ранее Авксентьева объявила в своем Instagram, что решила досрочно уйти в отставку по состоянию здоровья. По ее словам, 12 января она собирается лечь в больницу, после чего ей предстоят несколько операций.