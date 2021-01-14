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Лидер республиканцев в сенате исключил импичмент Трампу до инаугурации

По мнению Митча Макконелла, нет шансов на то, что до инаугурации Байдена можно провести серьезный и честный судебный процесс над Трампом. Пока властям надо сосредоточиться на подготовке к передаче власти, считает он

Импичмент президенту Дональду Трампу не будет вынесен до окончания его срока на посту главы государства, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконелл. Его заявление публикует CNN.

Сенатор высказался через несколько минут после того, как палата представителей проголосовала за отстранение президента от власти. Теперь этот вопрос будет рассматривать сенат.

Палата представителей утвердила второй импичмент Трампу. Что важно знать
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Фото:Jae C. Hong / AP

По словам Макконелла, учитывая все процедуры, правила и прецеденты сената, которые касаются импичмента президента, нет шансов на то, что справедливый или серьезный судебный процесс может завершиться до того, как избранный президент Джо Байден будет приведен к присяге на следующей неделе.

Сенатор подчеркнул, что даже если процесс в сенате по обсуждению вопроса импичмента начнется немедленно, окончательный вердикт будет вынесен после того, как Трамп покинет Овальный кабинет по закону.

«Это не решение, которое я принимаю, это факт», — подчеркнул Макконелл.

Он также заявил, что для США лучше всего будет, если следующую неделю до инаугурации конгресс и исполнительная власть проведут, сосредоточившись на обеспечении ее безопасности и мирной передачи власти.

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Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что если Трамп будет признан виновным в «тяжких преступлениях и проступках», будет проведено голосование о запрете ему баллотироваться снова.

За импичмент Трампу проголосовали 232 конгрессмена, в том числе 10 республиканцев, против высказались 197 членов палаты представителей. Рассмотрение вопроса и суд над президентом может продолжаться и после того, как он официально сложит с себя полномочия главы государства. В этом случае Трампу могут запретить участвовать в политической жизни страны в дальнейшем, например, идти на любые выборы.

Автор
Мария Лисицына
Дональд Трамп импичмент сенат США
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