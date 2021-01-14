Лидер республиканцев в сенате исключил импичмент Трампу до инаугурации

По мнению Митча Макконелла, нет шансов на то, что до инаугурации Байдена можно провести серьезный и честный судебный процесс над Трампом. Пока властям надо сосредоточиться на подготовке к передаче власти, считает он

Импичмент президенту Дональду Трампу не будет вынесен до окончания его срока на посту главы государства, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконелл. Его заявление публикует CNN.

Сенатор высказался через несколько минут после того, как палата представителей проголосовала за отстранение президента от власти. Теперь этот вопрос будет рассматривать сенат.

По словам Макконелла, учитывая все процедуры, правила и прецеденты сената, которые касаются импичмента президента, нет шансов на то, что справедливый или серьезный судебный процесс может завершиться до того, как избранный президент Джо Байден будет приведен к присяге на следующей неделе.

Сенатор подчеркнул, что даже если процесс в сенате по обсуждению вопроса импичмента начнется немедленно, окончательный вердикт будет вынесен после того, как Трамп покинет Овальный кабинет по закону.