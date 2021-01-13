Приговор депутату Мосгордумы Шереметьеву вступил в силу

Олег Шереметьев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Московский городской суд оставил приговор депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу Шереметьеву без изменений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Ранее его приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве на 2 млн руб.

«В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на приговор Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении Шереметьева О.М. Московский городской суд постановил оставить жалобы без удовлетворения», — пояснили в суде.

Уголовное дело в отношении Олега Шереметьева возбудили в августе 2020 года. По версии следствия, депутат подавал документы о премировании своего помощника на суммы от 350 тыс. до 850 тыс. руб., но присваивал деньги себе. СК оценил ущерб от действий депутата в 2 млн руб.

В сентябре расследование дела было окончено, и в октябре депутату вынесли приговор. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и помимо четырех лет лишения свободы условно назначил дополнительное наказание — лишение права занимать государственные должности сроком на два года.