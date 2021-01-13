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Пандемия коронавируса ,  
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В Омске эвакуировали больницу из-за загоревшегося холодильника

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

В здании омской больницы на Кордной улице, где лечат пациентов с коронавирусом, произошло задымление, людей эвакуировали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

В медучреждении сработала пожарная сигнализация. До прибытия МЧС людей перевели в соседний корпус. «Выявлено задымление на 4-ом этаже, горел холодильник на площади 10 кв. м», — уточняется в сообщении.

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Фото:Graf_CbIP / Twitter

Открытое горение ликвидировали, в тушении участвовали 44 сотрудника спасательной службы.

Руководитель пресс-службы минздрава Омской области Галина Назарова сообщила РБК, что больница продолжила работу. «Все пациенты находятся на месте, получают лечение, проблема решена», — указала она.

Источники ТАСС и «РИА Новости» ранее говорили, что задымление произошло в больнице № 9. Собеседник «Интерфакса» добавил, что его зафиксировали в одном из корпусов, перепрофилированных под больных COVID-19.

В прошлом году в России несколько раз горели «коронавирусные» больницы. В мае в Москве вспыхнул пожар в реанимационном блоке ГКБ № 50, погибла пожилая пациентка. В том же месяце в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия из-за короткого замыкания воспламенился аппарат ИВЛ. Умерли шесть человек, все они лежали в больнице с коронавирусом.

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