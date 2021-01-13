В Омске эвакуировали больницу из-за загоревшегося холодильника

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В здании омской больницы на Кордной улице, где лечат пациентов с коронавирусом, произошло задымление, людей эвакуировали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

В медучреждении сработала пожарная сигнализация. До прибытия МЧС людей перевели в соседний корпус. «Выявлено задымление на 4-ом этаже, горел холодильник на площади 10 кв. м», — уточняется в сообщении.

Открытое горение ликвидировали, в тушении участвовали 44 сотрудника спасательной службы.

Руководитель пресс-службы минздрава Омской области Галина Назарова сообщила РБК, что больница продолжила работу. «Все пациенты находятся на месте, получают лечение, проблема решена», — указала она.