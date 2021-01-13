Эксперт исключил распространение «британского» штамма COVID в России

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В России зафиксирован только один случай заболевания «британским» штаммом коронавируса — дальнейшего его распространения не произошло. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает ТАСС.

«Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», — пояснил Горелов.

Ученый добавил, что британский штамм — разновидность COVID-19. Он более заразен: один заболевший способен в среднем инфицировать не 0,9–1 человека, как в случае с привычным вариантом коронавируса, а 1,3–1,5.

РБК обратился за комментарием в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.