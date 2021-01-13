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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт исключил распространение «британского» штамма COVID в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России зафиксирован только один случай заболевания «британским» штаммом коронавируса — дальнейшего его распространения не произошло. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает ТАСС.

«Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», — пояснил Горелов.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ученый добавил, что британский штамм — разновидность COVID-19. Он более заразен: один заболевший способен в среднем инфицировать не 0,9–1 человека, как в случае с привычным вариантом коронавируса, а 1,3–1,5.

РБК обратился за комментарием в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.

О появлении нового вида COVID-19 Министерство здравоохранения Великобритании заявило в середине декабря прошлого года. Тогда премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что этот штамм может оказаться на 70% заразнее обычного. Случаи заражения этим видом коронавируса обнаружили уже более чем в 40 странах. В конце прошлого года одного заболевшего выявили и в России — у человека, который вернулся из Великобритании.

В то же время вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявлял, что течение болезни при новом штамме не тяжелее, чем при «классическом» варианте COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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