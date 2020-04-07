Число личных банкротств россиян выросло на 70%

За январь—март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, это на 70% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Пока рост связан с тем, что процедура банкротства стала популярнее, но кризис может вызвать новую волну

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (есть у РБК).

Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза. Кратный рост количества завершенных процессов зафиксирован в регионах, которые не входят в число лидеров по банкротствам, — это Оренбургская, Тюменская, Курская, Орловская, Магаданская области, Камчатский край, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

В прошлом году суды признали финансово несостоятельными почти 69 тыс. россиян, что на 56,8% больше показателей 2018 года.

Пока рост числа банкротств органический — он связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре, пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Он, однако, не исключает всплеска новых банкротств в России на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников.