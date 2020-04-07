Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 06 апр, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 06 апр, 12:50
В UFC назвали имя соперника Фергюсона после отказа Нурмагомедова от боя Спорт, 01:31 Коронавирус: демография, математика и модели распространения Футурология, 01:27  В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году Общество, 01:01 Reuters назвал условие для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи Политика, 00:29 «Аэрофлот» совершит два вывозных рейса из Бангкока в Москву и Петербург Общество, 00:25 Число личных банкротств россиян выросло на 70% Финансы, 00:05 Более 100 сотрудников «Росатома» вернулись из Бангладеш в Нижний Новгород Общество, 06 апр, 23:59 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 апреля Общество, 06 апр, 23:46 Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 06 апр, 23:39  Как пользоваться критическим мышлением. Разбираем статью о коронавирусе Экономика образования, 06 апр, 23:22  Пригожин подал в суд на Любовь Соболь и телеканал «Царьград» Общество, 06 апр, 22:58 Власти утвердили перечень сайтов с бесплатным доступом Технологии и медиа, 06 апр, 22:57 Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в реанимацию Общество, 06 апр, 22:45 Элтон Джон и Билли Айлиш дадут концерт в поддержку борьбы с коронавирусом Общество, 06 апр, 22:39
Новости без коронавируса ,  
0 

Число личных банкротств россиян выросло на 70%

За январь—март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, это на 70% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Пока рост связан с тем, что процедура банкротства стала популярнее, но кризис может вызвать новую волну
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (есть у РБК).

Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза. Кратный рост количества завершенных процессов зафиксирован в регионах, которые не входят в число лидеров по банкротствам, — это Оренбургская, Тюменская, Курская, Орловская, Магаданская области, Камчатский край, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

В прошлом году суды признали финансово несостоятельными почти 69 тыс. россиян, что на 56,8% больше показателей 2018 года.

Пока рост числа банкротств органический — он связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре, пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Он, однако, не исключает всплеска новых банкротств в России на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников.

Как кризис подстегнет банкротства

По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 ноября 1,03 млн российских заемщиков могли объявить себя финансово несостоятельными. Долг каждого из потенциальных банкротов превышает 500 тыс. руб., а просрочка по кредитам — 90 дней. Это критерии для банкротства, которые существовали изначально, с октября 2015 года. Сейчас гражданин может инициировать процесс списания долгов, если предвидит невозможность расплатиться в установленный срок. Должник должен доказать потерю платежеспособности, оплатить расходы на судебный процесс и работу финансового управляющего.

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн
Финансы

По оценкам Юхнина, темпы роста количества дел о банкротстве сохранятся на уровне 60–70% в год из-за высокой загруженности судов. «У нас пока велик недобор количества процедур по отношению к количеству фактических банкротов. Поэтому, безусловно, часть банкротств будет вызвана текущим кризисом, но основу по количеству составят все-таки должники, фактически несостоятельные уже на текущий момент», — поясняет руководитель Федресурса. Банкротства, вызванные кризисом, найдут отражение в статистике не ранее чем через год, уточнил собеседник РБК.

По статистике Федресурса, в первом квартале 93% процедур банкротства начинаются по инициативе должников. Кредиторы запускают около 5,6% дел.

Ожидать всплеска банкротств по заявлениям кредиторов можно через пять-шесть месяцев, по заявлениям самих должников — через два месяца, оценивает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Он связывает это с особенностями наступившего кризиса. «Текущий кризис в отличие от кризиса 2015 года вызван целым рядом факторов — волатильность рубля и пандемия, что объективно приведет к повышенным рискам несвоевременной выплаты зарплат или их снижению. Именно они являются основными триггерами потребительского банкротства», — пояснил юрист. Еще одна причина — более широкая осведомленность граждан о банкротстве по сравнению с 2015 годом.

Заемщики, которые столкнутся с проблемами, могут обратиться за кредитными каникулами и не подавать на банкротство. Но таких будет мало, утверждает адвокат, партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. По его оценкам, рост числа заявлений о банкротстве придется на август, поскольку «к этому моменту, по прогнозам экономистов, значительная часть граждан исчерпает свои финансовые резервы».

По закону о кредитных каникулах до 30 сентября обратиться за отсрочкой платежей по кредитам могут заемщики, которые столкнулись с потерей работы, снижением дохода или длительным больничным. Но воспользоваться кредитными каникулами смогут люди с небольшими займами — до 250 тыс. руб. по потребкредитам, до 600 тыс. руб. — по автокредитам, до 1,5 млн руб. — по ипотеке.

Банкротство в обход суда

Еще один потенциальный драйвер роста персональных банкротств — упрощение процедуры, считают опрошенные РБК эксперты.

14 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощенном банкротстве. Он предполагает, что физлица смогут освободиться от обязательств без суда, по решению арбитражного управляющего. Заемщик должен соответствовать нескольким критериям:

  • быть официально безработным или иметь доход меньше прожиточного минимума;
  • не иметь имущества, на которое может быть обращено взыскание;
  • не иметь существенных накоплений в банках (суммарно на всех счетах должно быть не более 50 тыс. руб.);
  • иметь задолженность перед кредиторами от 50 до 500 тыс. руб.;
  • должник не был признан банкротом последние пять лет и не имеет судимости по экономическим статьям.

Условие о безработице может исчезнуть ко второму чтению — такую поправку решило внести правительство, писали «Ведомости». Смягчение критериев обеспокоило банки: они опасаются, что подавать на банкротство будут недобросовестные заемщики, которые захотят уйти от ответственности перед кредиторами.

Законопроект о внесудебном банкротстве нужен и судам, отмечает Журавчак. Однако юрист не считает, что внесудебное банкротство угрожает банкам и МФО: «Нормы о внесудебном банкротстве фактически применяются только к тем должникам, взыскание задолженности с которых невозможно, в том числе в рамках исполнительного производства».

Автор: Юлия Кошкина
Теги: долги, банкротство
Материалы по теме
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Финансы
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн
Финансы
Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter