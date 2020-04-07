Число личных банкротств россиян выросло на 70%

Как кризис подстегнет банкротства
По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 ноября 1,03 млн российских заемщиков могли объявить себя финансово несостоятельными. Долг каждого из потенциальных банкротов превышает 500 тыс. руб., а просрочка по кредитам — 90 дней. Это критерии для банкротства, которые существовали изначально, с октября 2015 года. Сейчас гражданин может инициировать процесс списания долгов, если предвидит невозможность расплатиться в установленный срок. Должник должен доказать потерю платежеспособности, оплатить расходы на судебный процесс и работу финансового управляющего.
По оценкам Юхнина, темпы роста количества дел о банкротстве сохранятся на уровне 60–70% в год из-за высокой загруженности судов. «У нас пока велик недобор количества процедур по отношению к количеству фактических банкротов. Поэтому, безусловно, часть банкротств будет вызвана текущим кризисом, но основу по количеству составят все-таки должники, фактически несостоятельные уже на текущий момент», — поясняет руководитель Федресурса. Банкротства, вызванные кризисом, найдут отражение в статистике не ранее чем через год, уточнил собеседник РБК.
По статистике Федресурса, в первом квартале 93% процедур банкротства начинаются по инициативе должников. Кредиторы запускают около 5,6% дел.
Ожидать всплеска банкротств по заявлениям кредиторов можно через пять-шесть месяцев, по заявлениям самих должников — через два месяца, оценивает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Он связывает это с особенностями наступившего кризиса. «Текущий кризис в отличие от кризиса 2015 года вызван целым рядом факторов — волатильность рубля и пандемия, что объективно приведет к повышенным рискам несвоевременной выплаты зарплат или их снижению. Именно они являются основными триггерами потребительского банкротства», — пояснил юрист. Еще одна причина — более широкая осведомленность граждан о банкротстве по сравнению с 2015 годом.
Заемщики, которые столкнутся с проблемами, могут обратиться за кредитными каникулами и не подавать на банкротство. Но таких будет мало, утверждает адвокат, партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. По его оценкам, рост числа заявлений о банкротстве придется на август, поскольку «к этому моменту, по прогнозам экономистов, значительная часть граждан исчерпает свои финансовые резервы».
По закону о кредитных каникулах до 30 сентября обратиться за отсрочкой платежей по кредитам могут заемщики, которые столкнулись с потерей работы, снижением дохода или длительным больничным. Но воспользоваться кредитными каникулами смогут люди с небольшими займами — до 250 тыс. руб. по потребкредитам, до 600 тыс. руб. — по автокредитам, до 1,5 млн руб. — по ипотеке.
Еще один потенциальный драйвер роста персональных банкротств — упрощение процедуры, считают опрошенные РБК эксперты.
14 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощенном банкротстве. Он предполагает, что физлица смогут освободиться от обязательств без суда, по решению арбитражного управляющего. Заемщик должен соответствовать нескольким критериям:
- быть официально безработным или иметь доход меньше прожиточного минимума;
- не иметь имущества, на которое может быть обращено взыскание;
- не иметь существенных накоплений в банках (суммарно на всех счетах должно быть не более 50 тыс. руб.);
- иметь задолженность перед кредиторами от 50 до 500 тыс. руб.;
- должник не был признан банкротом последние пять лет и не имеет судимости по экономическим статьям.
Условие о безработице может исчезнуть ко второму чтению — такую поправку решило внести правительство, писали «Ведомости». Смягчение критериев обеспокоило банки: они опасаются, что подавать на банкротство будут недобросовестные заемщики, которые захотят уйти от ответственности перед кредиторами.
Законопроект о внесудебном банкротстве нужен и судам, отмечает Журавчак. Однако юрист не считает, что внесудебное банкротство угрожает банкам и МФО: «Нормы о внесудебном банкротстве фактически применяются только к тем должникам, взыскание задолженности с которых невозможно, в том числе в рамках исполнительного производства».