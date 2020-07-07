Число личных банкроств россиян удвоилось после снятия режима самоизоляции

Когда кризис и пандемия повлияют на банкротства
Высокие темпы роста личных банкротств сохранятся во второй половине года — и в итоге количество завершенных дел превысит показатели прошлого года в 1,8-2 раза, прогнозирует Юхнин. В 2019 году в России суды признали финансового несостоятельными 69 тыс. человек.
«До конца года все еще будут действовать «доковидные» факторы: повышение информированности граждан, наработка технологий управляющими и практики судами, плюс отложенный спрос», — считает руководитель проекта «Федресурс». По его словам, не все заемщики, пострадавшие от кризиса и пандемии, будут вынуждены инициировать собственное банкротство.
«Примерно к осени у них накопится 90 дней просроченного долга. Разумеется, не все «несправившиеся» пойдут в банкротство, ведь и до пандемии потенциальных банкротов было более 1 млн. Плюс возможности судов тоже ограничены», — говорит Юхнин. По его оценкам, факторы, связанные с пандемией, не будут отражаться на динамике банкротств как минимум до весны следующего года.
Сколько россиян имеют проблемы с погашением кредитов
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 апреля в стране насчитывалось 1,08 млн потенциальных банкротов — заемщиков с долгами от 500 тыс. руб., которые не платят по обязательствам свыше 90 дней.
С апреля 2020 года в России начали действовать программы поддержки заемщиков, попавших в трудное финансовое положение из-за кризиса и пандемии. Банки и МФО стали предлагать клиентам кредитные каникулы и реструктуризацию по новому федеральному закону (106-ФЗ), а также по своим собственным программам. По данным ЦБ на 17 июня, кредиторы реструктурировали обязательства 1,3 млн россиян на 587 млрд руб. Еще 213 тыс. граждан получили кредитные каникулы по 106-ФЗ.
Банк России пока не оценивал эффект от новых мер поддержки российских заемщиков. Но, как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, похожий механизм получения отсрочки по жилищному кредиту — ипотечные каникулы — помогает 76% заемщиков. Именно столько клиентов, обратившихся за льготой, возвращаются к прежнему графику платежей.
«Всплеск банкротств в ближайшее время не кончится. Точнее, это, скорее всего, не будет именоваться именно «всплеском», а просто ростом количества в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И увеличение банкротств граждан будет связано, несомненно, с последствиями эпидемии», — говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. По его словам, решающую роль в этом процессе будет иметь рост долговой нагрузки на фоне падения реальных располагаемых доходов.
В первом полугодии 2020 года количество новых банкротств компаний сократилось более чем на четверть (26%) — суды признали несостоятельными 4,5 тыс. юрлиц. Во втором квартале, когда в большинстве регионов вводились ограничения из-за пандемии COVID-19, число завершенных дел упало на 39,8% в годовом выражении, до 1895. Но уже в июне зафиксировано восстановление динамики банкротств юрлиц.
При этом «Федресурс» фиксирует значительный «перевес намерений над реальными банкротствами»: количество сообщений компании о намерении обанкротить партнера или самих себя значительно превышает число начатых судебных процессов.
«Кредиторы и должники в первой половине этого года заявили в три раза больше намерений, чем было реальных корпоративных банкротств, в первом полугодии 2019 навес был меньше — 2,5 раза», — отмечает Юхнин. Он связывает это с перебоями в работе судов весной, а также с мораторием на банкротство, введенным правительством.
С апреля фирмы и ИП, работающие в пострадавших от кризиса отраслях, а также системообразующие компании получили временную защиту от кредиторов. Их контрагенты не могут обратиться в суды с требованием обанкротить компанию, если та попала под мораторий. По данным ФНС, мера распространилась почти на 950 тыс. индивидуальных предпринимателей и 350 тыс. компаний.
Мораторий вряд ли повлиял на статистику бизнес-банкротств, считает Клеточкин: «Сокращение числа банкротств компаний, на мой взгляд, связано с тем, что до банкротства требуется пройти судебную процедуру взыскания, что при закрытых судах проблематично». Юрист ожидает в дальнейшем увеличения количества дел о несостоятельности в отношении компаний. Уже во втором полугодии показатели банкротств юрлиц вернутся к прежнему уровню, соглашается Юхнин.