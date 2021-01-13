Замглавы Минтранса Юрий Цветков уйдет в отставку

Заместитель министра транспорта Юрий Цветков, который занял эту должность в августе 2018 года, уходит с поста. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на самого чиновника.

По его словам, он решил уйти по собственному желанию. Цветков пояснил, что это решение не связано ни с новым руководством Минтранса, ни с реорганизацией государственного аппарата. Он уточнил, что написал заявление в конце прошлого года, а в ближайшее время оно должно быть подписано.

Материал дополняется.