Великобритания сделала послабление в санкционном режиме против Крыма

Великобритания после Brexit ослабила «крымские санкции». Теперь ее судам разрешается платить ГУП «Крымские морские порты» за услуги портов, в том числе производить транзитные платежи за их проход через Керченский пролив

Керченский порт (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Великобритания, вышедшая в феврале прошлого года из Евросоюза, ослабила санкции против Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Соединенного Королевства.

Великобритания разрешила передавать ГУП «Крымские морские порты» транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и их стоянку: если судно по экстренным причинам заходит в один из портов, оно должно за это заплатить.

«В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымские морские порты» за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» [филиал ГУП «Крымские морские порты»] и портовыми терминалами «Крымских морских портов», — говорится в документе.

Лицензия вступила в силу 1 января.