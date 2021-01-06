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Политика ,  
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Великобритания сделала послабление в санкционном режиме против Крыма

Великобритания после Brexit ослабила «крымские санкции». Теперь ее судам разрешается платить ГУП «Крымские морские порты» за услуги портов, в том числе производить транзитные платежи за их проход через Керченский пролив
Керченский порт
Керченский порт (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Великобритания, вышедшая в феврале прошлого года из Евросоюза, ослабила санкции против Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Соединенного Королевства.

Великобритания разрешила передавать ГУП «Крымские морские порты» транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и их стоянку: если судно по экстренным причинам заходит в один из портов, оно должно за это заплатить.

«В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымские морские порты» за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» [филиал ГУП «Крымские морские порты»] и портовыми терминалами «Крымских морских портов», — говорится в документе.

Лицензия вступила в силу 1 января.

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Лица, которые намерены произвести платеж ГУП «Крымские морские порты» за портовые услуги, должны предупредить об этом OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британского регулятора, контролирующего соблюдение санкционного режима.

В сентябре 2017 года Евросоюз сделал аналогичное исключение из своего санкционного режима в отношении Крыма и Севастополя: странам — членам ЕС было разрешено одобрять платежи в адрес ГУП «Крымские морские порты», портов Керчи, Ялты и Евпатории, «Госгидрографии» (филиала «Крымских морских портов») за их услуги. Великобритания, выйдя из ЕС и учредив собственный независимый санкционный режим, на данном этапе фактически продолжила общеевропейский подход к санкциям против России и Крыма. Британская общая лицензия (имеющая срок действия с 1 января по 31 декабря 2021 года) направлена на то, чтобы сохранить прежний объем ограничений в отношении Крыма.

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Евросоюз ввел санкции против России после присоединения Крыма в результате референдума. Украина и страны ЕС считают присоединение Крыма аннексией.

Ограничения предусматривают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в Евросоюз, на инвестиции и оказание туристических услуг. Под ограничения также подпадает экспорт из ЕС некоторых товаров и услуг для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Впоследствии срок действия этих санкций неоднократно продлевался. В июне 2020 года Евросоюз вновь продлил их — до 23 июня 2021 года.

Авторы
Виктория Полякова, Иван Ткачёв
Крым санкции Великобритания
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