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Эрдоган завел Telegram-канал и запостил кота

Фото: RTErdogan / t.me
Фото: RTErdogan / t.me

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в Telegram и завел собственный канал. Информацию подтверждает Twitter пресс-службы турецкого лидера. В первом сообщении в канале говорится о том, что президент его завел, вторым сообщением стало фото с котом на переднем плане и Эрдоганом на заднем.

Фото: RTErdogan / t.me
Фото: RTErdogan / t.me

«Merhaba (привет)», — говорится в третьем. На момент публикации новости на канал подписались более 50 тыс. пользователей.

Кроме Telegram-канала у Эрдогана также появилась страница на Bip (турецкий мессенджер, аналог Telegram и WhatsApp).

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что за 72 часа у сервиса появилось 25 млн новых пользователей, что стало рекордным показателем. По словам Дурова, 38% новых пользователей — жители Азии, 27% — европейцы, 21% — латиноамериканцы. Еще 8% новичков — жители стран Ближнего Востока.

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Фото:Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press

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Одновременно Telegram-канал занял второе место по скачиванию в США после блокировки президента США Дональда Трампа в Twitter и удаления приложения Parler из магазинов Apple и Google. За неделю с 6 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем неделей ранее.

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