Эрдоган завел Telegram-канал и запостил кота

Фото: RTErdogan / t.me

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в Telegram и завел собственный канал. Информацию подтверждает Twitter пресс-службы турецкого лидера. В первом сообщении в канале говорится о том, что президент его завел, вторым сообщением стало фото с котом на переднем плане и Эрдоганом на заднем.

Фото: RTErdogan / t.me

«Merhaba (привет)», — говорится в третьем. На момент публикации новости на канал подписались более 50 тыс. пользователей.

Кроме Telegram-канала у Эрдогана также появилась страница на Bip (турецкий мессенджер, аналог Telegram и WhatsApp).