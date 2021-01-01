Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год

Согласно пояснительной записке этот законопроект направлен на мирное урегулирование ситуации на Донбассе за счет создания временных возможностей для реализации необходимых для этого законодательных условий.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в октябре 2014 года, после чего не раз продлевался. Его действие в очередной раз должно было истечь 31 декабря 2020 года.