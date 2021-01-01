Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Верховная рада Украины приняла законопроект № 4467 о продлении на год действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщается на сайте парламента страны.
«Закон принят», — говорится в карточке законопроекта.
По данным телеканала «112 Украина», за принятие проекта закона проголосовали 304 депутата.
Законопроект был внесен в Раду 7 декабря 54 депутатами, включая главу парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамию и главу партии Александра Корниенко.