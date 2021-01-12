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В Подмосковье арестовали въехавшего в колонну военных водителя грузовика

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Красногорский городской суд Подмосковья во вторник отправил под арест водителя грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военными. Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По ходатайству следователя Красногорским городским судом мужчине, подозреваемому в совершении ДТП со смертельным исходом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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Мужчину задержали накануне. В отношении него уголовное дело по признакам преступления по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств., повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

ДТП произошло 11 января на Новорижском шоссе возле деревни Глухово на трассе М-9. Самосвал въехал в четыре военных автобуса, которые принадлежали учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны. В результате аварии погибли четыре человека, 40 человек пострадали.

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