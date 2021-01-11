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СК завел уголовное дело после гибели военных в ДТП в Подмосковье

Место ДТП с участием большегрузного автомобиля и военной автоколонны на 28-м километре Новорижского шоссе
Место ДТП с участием большегрузного автомобиля и военной автоколонны на 28-м километре Новорижского шоссе (Фото: АГН «Москва»)

Следователи завели уголовное дело по факту ДТП на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которого погибли четверо военных и пострадали более 50 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса («Нарушение правил вождения или эксплуатации машин»).

Следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия. Ведется допрос потерпевших и других лиц, находящихся в военном госпитале, добавили в ведомстве.

Материал дополняется

Автор
Ксения Аскерова
Московская область Новорижское шоссе военные ДТП Следственный комитет России погибшие уголовное дело
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