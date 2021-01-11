Общество , 11 янв, 21:36
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СК завел уголовное дело после гибели военных в ДТП в Подмосковье
Место ДТП с участием большегрузного автомобиля и военной автоколонны на 28-м километре Новорижского шоссе
Следователи завели уголовное дело по факту ДТП на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которого погибли четверо военных и пострадали более 50 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса («Нарушение правил вождения или эксплуатации машин»).
Следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия. Ведется допрос потерпевших и других лиц, находящихся в военном госпитале, добавили в ведомстве.
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