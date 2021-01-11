В Подмосковье задержали водителя самосвала после гибели военных в ДТП

Фото: АГН «Москва»

Полицейские задержали водителя самосвала, врезавшегося в колонну автобусов Минобороны на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время водитель самосвала задержан. Его проверят на то, был ли он в состоянии опьянения в момент автоаварии, а также имел ли он все необходимые документы для управления автомобилем», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло днем 11 января на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. При повороте на деревню Глухово на трассе М-9 самосвал въехал в четыре военных автобуса. В результате аварии погибли четыре человека, минздрав Подмосковья сообщал о десяти пострадавших. Впоследствии руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова сообщила РБК о 15 пострадавших.