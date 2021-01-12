Президент самолетного сегмента Utair Пермяков ушел в отставку

Павел Пермяков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент «Utair — Пассажирские авиалинии», член правления авиакомпании Utair Павел Пермяков покинул занимаемый пост. Это подтверждается сообщением авиакомпании. В сообщении приводятся слова Олега Семенова, которого назвали президентом «Utair — Пассажирских авиалиний». Он занимал эту должность с 2021 по 2015 год.

Кроме того, как пишут «Известия», 19 декабря Пермяков в Facebook сообщил о своем уходе. Он пришел в «Utair — Пассажирские авиалинии» в 2015 году на должность коммерческого директора. В 2017-м возглавил самолетный сегмент компании, а спустя год вошел в состав правления.

РБК направил запрос в авиакомпанию Utair.

Utair имеет развитую маршрутную сеть в нефтедобывающих регионах России и большой парк техники, в том числе вертолетной, на севере страны. Компания сильно закредитована — на сентябрь 2020 года общий объем ее долгов составлял около 75 млрд руб.