В МЧС назвали неправильными действия жертвы пожара в Екатеринбурге
Вместо того чтобы дождаться спасателей в квартире, жительница девятиэтажного дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, с ребенком вышла в задымленную секцию подъезда. Об этом, как передает Е1.ru, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Она повела себя неправильно. Вместо того чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило», — сообщили в ведомстве.
Также в МЧС рассказали, что когда приехали спасатели, женщина и ребенок еще были живы. Однако врачам не удалось их спасти.
Как пишет Е1, до пожара женщина в своем Twitter писала, что не может выбраться из квартиры (сейчас ее аккаунт удален).