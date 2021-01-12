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В МЧС назвали неправильными действия жертвы пожара в Екатеринбурге

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Вместо того чтобы дождаться спасателей в квартире, жительница девятиэтажного дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, с ребенком вышла в задымленную секцию подъезда. Об этом, как передает Е1.ru, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Она повела себя неправильно. Вместо того чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило», — сообщили в ведомстве.

Также в МЧС рассказали, что когда приехали спасатели, женщина и ребенок еще были живы. Однако врачам не удалось их спасти.

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Как пишет Е1, до пожара женщина в своем Twitter писала, что не может выбраться из квартиры (сейчас ее аккаунт удален).

Пожар произошел в девятиэтажке в Екатеринбурге в ночь на 12 января. Площадь пожара составила 30 кв. м. В результате возгорания погибли восемь человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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