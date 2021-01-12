В МЧС назвали неправильными действия жертвы пожара в Екатеринбурге

Фото: МЧС России

Вместо того чтобы дождаться спасателей в квартире, жительница девятиэтажного дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, с ребенком вышла в задымленную секцию подъезда. Об этом, как передает Е1.ru, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Она повела себя неправильно. Вместо того чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило», — сообщили в ведомстве.

Также в МЧС рассказали, что когда приехали спасатели, женщина и ребенок еще были живы. Однако врачам не удалось их спасти.

Как пишет Е1, до пожара женщина в своем Twitter писала, что не может выбраться из квартиры (сейчас ее аккаунт удален).