Прокуратура назвала возможную причину пожара в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Причиной пожара в девятиэтажке Екатеринбурга, при котором погибли восемь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, передает агентство URA.RU.

«Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий», — уточнила она.

По ее словам, точная причина будет названа после проведения пожарно-технической экспертизы.

Пожар в девятиэтажном жилом доме произошел в ночь на 12 января. Спасатели эвакуировали 90 человек. Площадь пожара составила 30 кв. м. В результате погибли восемь человек, включая одного ребенка.

Канатова рассказала, что их тела были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах.