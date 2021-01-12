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Технологии и медиа ,  
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Маск по-русски назвал советского конструктора Королева «великолепным»

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Сергей Королев
Сергей Королев (Фото: РИА Новости)

Советский ученый, конструктор и основоположник практической космонавтики Сергей Королев был «великолепен». Об этом написал в Twitter глава SpaceX Илон Маск, комментируя запись «Роскосмоса» о 114-летии со дня рождения ученого.

«Он был великолепен», — написал Маск на русском языке.

Сергей Королев является одним из основных создателей советской ракетно-космической техники. Под его руководством была создана ракета,  которая вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли и корабль с первым космонавтом Юрием Гагариным.

В мае глава SpaceX признался, что ему нравится звучание русского языка. Маск неоднократно писал на нем сообщения в своем Twitter. Так, в феврале 2019 года он по-русски ответил на вопрос с мемом And how do you like this? («Как тебе такое?»). «Ха-ха, офигенно», — написал тогда бизнесмен.

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После успешной стыковки космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией в мае прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Маску сотрудничество в космической сфере. «Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — ответил Маск на русском языке.

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