Илон Маск признался в симпатии к русскому языку

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в Twitter заявил, что ему очень нравится звучание русского языка.

Один из собеседников Маска опубликовал фотографию пшеничного хлеба и сопроводил ее подписью: «Как тебе такое, Илон Маск?»

«Мне очень нравится звучание русского языка», — ответил Маск по-русски.

В ответ на сообщение предприниматель получил множество твитов от русскоязычных пользователей.

Это не первый случай, когда Илон Маск, общаясь в Twitter, переходит на русский язык. В частности, в феврале 2019 года он по-русски ответил на вопрос телеканала НТВ And how do you like this?(Как тебе такое?).

«Ха-ха, офигенно», — написал тогда бизнесмен.

В апреле того же года Маск во время беседы с подписчиками в Twitter перешел на русский язык. Отвечая на вопрос о том, не осваивает ли он космос для доставки инопланетян на Землю, Маск на русском языке задался вопросом: «Где инопланетяне?»

Другой пользователь попытался объяснить Маску, что инопланетяне проживают под землей на Марсе. На это американский изобретатель ответил фразеологизмом: «Вот где собака зарыта». В ответ на комментарий другого пользователя соцсети Маск также ответил фразой из другой пословицы: «Говорят, что кур доят».

В мае текущего года Маск по-русски назвал «идиотом» экс-министра труда США Роберта Райха, который обвинил предпринимателя в намерении «лишить людей работы». В частности, тогда экс-министр сделал такое заявление из-за решения Маска перенести из Калифорнии в другой штат штаб-квартиру Tesla и все новые проекты компании.