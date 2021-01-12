Маск потерял первое место в списке богатейших людей мира

Илон Маск стал богатейшим бизнесменом на прошлой неделе, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Сейчас Маск снова занимает в списке второе место

Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

После завершения торгов на американских биржах состояние Илона Маска оценивается в $176,2 млрд. За день оно сократилось на $13,5 млрд, или 7,1%. На первое место в рейтинге вышел основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $182,2 млрд. За год оно уменьшилось на $3,6 млрд, или 1,96%.

Маск обогнал Безоса и стал самым богатым бизнесменом в мире 7 января. В тот день его состояние выросло на $9 млрд и составило $186,5 млрд. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), 10 января состояние Маске превысило $200 млрд. Сейчас BBI оценивает состояние Маска в $194 млрд, бизнесмен по-прежнему находится в этом списке богатейших людей на первом месте.

После того как Маск обогнал Безоса в списке богатейших людей мира, он изменил на своей странице в Twitter закрепленный пост, поместив туда сделанную в 2018 году запись, в которой обещал направить половину своего состояния на строительство города на Марсе, отмечает Business Insider. Сам Маск заявил, что решил распродать все имущество ради колонизации Марса. «Фактически у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний», — сказал он. Ранее Маск говорил, что к 2050 году рассчитывает построить на Марсе город с населением 1 млн человек.