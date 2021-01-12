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Ученые узнали о позволивших коронавирусу передаться человеку изменениях

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Ученые из Кембриджского университета и Института Пирбрайта выявили ключевые генетические изменения SARS-CoV—2, которые сделали возможным передачу коронавируса человеку от летучей мыши. Об этом сообщает журнал PLOS Biology.

Согласно исследованию, мутации схожи с теми, которые вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Исследователи посчитали, что этот вывод предполагает существование общего механизма, за счет которого семейство вирусов преодолевает видовой барьер.

Ученные провели эксперимент, в ходе которого поменяли местами области спайкового белка SARS-CoV-2 и распространенного у летучих мышей вируса RaTG13, схожего с ним на 96%. Эксперимент показал, что спайки SARS-CoV-2, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с клеточными рецепторами человека ACE2, тогда как у спаек RaTG13 c областями SARS-CoV-2 это получалось.

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Данный результат показал, что мутации в спайковом белке коронавируса происходили исторически, что могло сыграть ключевую роль в его переходе от животного к человеку.

«Как мы видели во время вспышек на датских норковых фермах в прошлом году, очень важно понять, какие животные могут быть заражены SARS-CoV-2 и как мутации в вирусном спайковом белке изменяют его способность заражать различные виды», — заключил ученый из Кембриджского университета Стивен Грэм.

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Так, в дальнейшем ученые намерены исследовать восприимчивость домашнего скота к инфекции от людей и их способность заражать другие виды.

Ранее в ВОЗ говорили, что коронавирусная инфекция могла передаться человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь смогла адаптироваться. Старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс считает, что передача вируса напрямую от летучей мыши к человеку является маловероятной.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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