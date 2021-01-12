Ученые узнали о позволивших коронавирусу передаться человеку изменениях

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Ученые из Кембриджского университета и Института Пирбрайта выявили ключевые генетические изменения SARS-CoV—2, которые сделали возможным передачу коронавируса человеку от летучей мыши. Об этом сообщает журнал PLOS Biology.

Согласно исследованию, мутации схожи с теми, которые вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Исследователи посчитали, что этот вывод предполагает существование общего механизма, за счет которого семейство вирусов преодолевает видовой барьер.

Ученные провели эксперимент, в ходе которого поменяли местами области спайкового белка SARS-CoV-2 и распространенного у летучих мышей вируса RaTG13, схожего с ним на 96%. Эксперимент показал, что спайки SARS-CoV-2, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с клеточными рецепторами человека ACE2, тогда как у спаек RaTG13 c областями SARS-CoV-2 это получалось.

Данный результат показал, что мутации в спайковом белке коронавируса происходили исторически, что могло сыграть ключевую роль в его переходе от животного к человеку.