Китай назвал дату визита делегации ВОЗ для расследования по COVID-19

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибудут в Китай в четверг, 14 января, чтобы выяснить причины возникновения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как пишет The Guardian, первоначально группа специалистов планировала приехать в Китай в начале января, но их прибытие было отложено из-за отсутствия разрешения Пекина на въезд. При этом часть членов делегации находилась уже на пути в КНР. В китайском МИДе объяснили задержку недопониманием.

Свое недовольство действиями китайских властей ранее выразил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. «Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена уже начали свое путешествие и другие не смогли уехать в последнюю минуту», — сказал он. Глава ВОЗ призвал впустить специалистов в страну для начала расследования.

Ранее, 2 января, глава МИД Китая Ван И заявил, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру. По его словам, об этом свидетельствуют все больше и больше исследований. Министр напомнил, что Китай стал первой страной, которая сообщила миру о случаях заболевания COVID-19. Пекин немедленно принял меры по проведению эпидемиологического расследования, выявлению возбудителя и обнародованию важной информации, добавил министр.