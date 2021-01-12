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Глава Министерства внутренней безопасности США подал в отставку

Чед Вулф
Чед Вулф (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф подал в отставку. Об этом он сообщил сотрудникам своего министерства в письме, которое также опубликовал в Twitter.

По его словам, такое решение он принял из-за «недавних событий», а также из-за судебных решений, которые ставят под сомнение его действия на посту министра. «Эти события и проблемы все сильнее отвлекают внимание и ресурсы от важной работы министерства в этот критический период транзита власти», — пояснил чиновник.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа, не согласные с официальными итогами выборов нового главы государства, вышли на многотысячный митинг в Вашингтоне, а затем пошли на штурм Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Комментируя эти события, Вулф отметил, что среди штурмующих Капитолий, применявших насилие, было много сторонников Трампа. Он призвал президента осудить насилие. После этого в Белом доме заявили, что отзывают кандидатуру Вулфа на пост министра внутренней безопасности, хотя ранее Трамп говорил, что намерен назначить его министром внутренней безопасности на постоянной основе.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
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В ноябре федеральный судья в Нью-Йорке постановил, что у Вулфа не было полномочий прекращать программу защиты трудовых мигрантов, привезенных в США в детском возрасте, передавала NBC News. Эту программу (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) ввела еще администрация Обамы, а в июле прошлого года Вулф приостановил ее действие. В декабре суд признал это решение главы министерства внутренней безопасности незаконным и обязал ведомство начать принимать новые заявки по программе DACA.

Согласно письму Вулфа, новым исполняющим обязанности министра станет Пит Гейнор. Сейчас он возглавляет Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) — одно из подразделений Министерства внутренней безопасности.

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Вулф не первый чиновник администрации Трампа, заявивший о сложении полномочий после событий 6 января. Об отставке ранее объявили спецпосланник по Северной Ирландии и бывший глава администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвэни; старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли; заместитель советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена Мэтью Поттинджер; глава администрации первой леди Мелании Трамп и экс-директор по связям с общественностью Белого дома Стефани Гришэм; заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз и секретарь Белого дома по протокольным вопросам Рикки Ниcета.

сша Администрация президента США Дональд Трамп трудовые мигранты Барак Обама
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