Глава Министерства внутренней безопасности США подал в отставку

Чед Вулф (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф подал в отставку. Об этом он сообщил сотрудникам своего министерства в письме, которое также опубликовал в Twitter.

По его словам, такое решение он принял из-за «недавних событий», а также из-за судебных решений, которые ставят под сомнение его действия на посту министра. «Эти события и проблемы все сильнее отвлекают внимание и ресурсы от важной работы министерства в этот критический период транзита власти», — пояснил чиновник.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа, не согласные с официальными итогами выборов нового главы государства, вышли на многотысячный митинг в Вашингтоне, а затем пошли на штурм Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Комментируя эти события, Вулф отметил, что среди штурмующих Капитолий, применявших насилие, было много сторонников Трампа. Он призвал президента осудить насилие. После этого в Белом доме заявили, что отзывают кандидатуру Вулфа на пост министра внутренней безопасности, хотя ранее Трамп говорил, что намерен назначить его министром внутренней безопасности на постоянной основе.