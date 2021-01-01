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Суд обязал администрацию Трампа защитить детей мигрантов от депортации

Фото:David J. Phillip / AP
Фото: David J. Phillip / AP

Администрация действующего президента Дональда Трампа должна полностью восстановить программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, запущена предыдущим президентом США Бараком Обамой), которая позволяет нелегальным мигрантам, перевезенным в США в детстве, работать в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на постановление федерального судьи США Николаса Гарауфиса.

Судья поручил Министерству внутренней безопасности страны к понедельнику, 7 декабря, опубликовать уведомление о приеме новых заявок по программе DACA.

Президент Дональд Трамп после своего прихода к власти в 2017 году заявлял, что намерен отменить DACA. В июне 2017 года Министерство внутренней безопасности США объявило о планах отменить исполнительный указ Обамы, который расширил действие программы DACA. В сентябре 2017 года генпрокурор США Джефф Сешнс объявил об отмене программы.

Тем не менее Верховный суд запретил администрации прекращать эту инициативу, напомнил Bloomberg.

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Как уточняет агентство, в июле 2020 года исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Вольф попытался сократить DACA, отказывая новым заявителям и сокращая срок разрешения на работу до одного года.

На слушаниях по данному вопросу Гарауфис заявил, что в связи с действиями Вольфа пострадали более 700 тыс. человек. В ноябре федеральный судья постановил, что Вольф действовал, превышая свои законные полномочия и нарушая закон «О национальной безопасности» от 2002 года.

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Накануне Гарауфис заявил, что чиновники Трампа вновь пытались обойти его ноябрьское судебное решение. «Всего через несколько часов после того, как суд вынес свое заключение 14 ноября, Вольф еще раз попытался ратифицировать свои предыдущие действия», — отметил он.

Федеральный судья распорядился представить ему отчет о состоянии программы DACA к 4 января 2021 года. По его словам, этот отчет должен включать в себя количество полученных, рассмотренных, одобренных, отклоненных заявок DACA с 14 ноября по 31 декабря 2020 года.

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Принятая в 2012 году во время президентства Барака Обамы программа DACA защищает от депортации детей нелегальных иммигрантов, привезенных на территорию США родителями. Она позволяет детям нелегалов получить возобновляемую двухлетнюю отсрочку от депортации, за время которой они могут найти работу или другим образом легализовать свое пребывание в США.

Закон DACA был принят конгрессом США как альтернатива другой инициативе, позволяющей детям нелегальных мигрантов получить американское гражданство Она несколько раз выносилась на голосование, но так и не была принята.

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