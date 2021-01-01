Суд обязал администрацию Трампа защитить детей мигрантов от депортации

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Администрация действующего президента Дональда Трампа должна полностью восстановить программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, запущена предыдущим президентом США Бараком Обамой), которая позволяет нелегальным мигрантам, перевезенным в США в детстве, работать в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на постановление федерального судьи США Николаса Гарауфиса.

Судья поручил Министерству внутренней безопасности страны к понедельнику, 7 декабря, опубликовать уведомление о приеме новых заявок по программе DACA.

Президент Дональд Трамп после своего прихода к власти в 2017 году заявлял, что намерен отменить DACA. В июне 2017 года Министерство внутренней безопасности США объявило о планах отменить исполнительный указ Обамы, который расширил действие программы DACA. В сентябре 2017 года генпрокурор США Джефф Сешнс объявил об отмене программы.

Тем не менее Верховный суд запретил администрации прекращать эту инициативу, напомнил Bloomberg.