Суд обязал администрацию Трампа защитить детей мигрантов от депортации
Администрация действующего президента Дональда Трампа должна полностью восстановить программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, запущена предыдущим президентом США Бараком Обамой), которая позволяет нелегальным мигрантам, перевезенным в США в детстве, работать в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на постановление федерального судьи США Николаса Гарауфиса.
Судья поручил Министерству внутренней безопасности страны к понедельнику, 7 декабря, опубликовать уведомление о приеме новых заявок по программе DACA.
Президент Дональд Трамп после своего прихода к власти в 2017 году заявлял, что намерен отменить DACA. В июне 2017 года Министерство внутренней безопасности США объявило о планах отменить исполнительный указ Обамы, который расширил действие программы DACA. В сентябре 2017 года генпрокурор США Джефф Сешнс объявил об отмене программы.
Тем не менее Верховный суд запретил администрации прекращать эту инициативу, напомнил Bloomberg.