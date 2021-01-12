США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

Американская сторона пригласила Россию на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, она состоится в Вашингтоне 20 января. Об этом сообщил представитель российского посольства в Вашингтоне, передает «РИА Новости».

«Планируется принять участие на уровне посла», — уточнил он.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Подсчеты результатов затянулись из-за рекордного голосования по почте и высокой явки. Коллегия выборщиков, которая в США принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Байдена.

Часть зарубежных лидеров поздравила Байдена с победой еще в ноябре, когда исход голосование стал очевиден. Кремль предпочел дождаться официальных результатов. Президент России Владимир Путин передал избранному президенту поздравления 15 декабря после появления решения выборщиков.