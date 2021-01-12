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Политика ,  
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США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

Американская сторона пригласила Россию на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, она состоится в Вашингтоне 20 января. Об этом сообщил представитель российского посольства в Вашингтоне, передает «РИА Новости».

«Планируется принять участие на уровне посла», — уточнил он.

Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне в связи с инаугурацией Байдена
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Толпа сторонников&nbsp;Трампа штурмует Капитолий. Вашингтон,&nbsp;6 января 2021 года

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Подсчеты результатов затянулись из-за рекордного голосования по почте и высокой явки. Коллегия выборщиков, которая в США принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Байдена.

Часть зарубежных лидеров поздравила Байдена с победой еще в ноябре, когда исход голосование стал очевиден. Кремль предпочел дождаться официальных результатов. Президент России Владимир Путин передал избранному президенту поздравления 15 декабря после появления решения выборщиков.

Действующий президент США Дональд Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы. Его сторонники ворвались 6 января в здание Конгресса, пытаясь помешать утверждению итогов выборов. В результате погибли пять человек, и Трамп ввел на время инаугурации в Вашингтоне режим ЧС. Сам он присутствовать на церемонии не собирается.

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