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Байден порадовался отсутствию Трампа на инаугурации

Избранный президент США Джо Байден заявил, что для действующего президента США Дональда Трампа будет правильным не приходить на его инаугурацию. Об этом он сообщил телеканалу CNN.

«Мне сказали, что он [Трамп] дал понять, что не собирается появляться на инаугурации. Один из тех редких случаев, когда мы сошлись во мнении. Это хорошо для него — не появляться», — сказал он.

Трамп отказался прийти на инаугурацию Байдена
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Дональд Трамп и Джо Байден

Трамп сообщил 8 января, что не придет на инаугурацию Байдена, которая должна состояться в конце месяца. Источники издания Axios ранее передавали, что в день церемонии Трамп планирует вылететь на вертолете из Белого дома, а затем отправиться во Флориду, чтобы выступить там на митинге против Байдена.

На инаугурации самого Трампа 20 января 2017 года присутствовали его предшественник Барак Обама, 43-й президент Джордж Буш-младший и его предшественник на этом посту Билл Клинтон.

После того, как сторонники Трампа захватили Капитолий и сорвали заседание конгрессменов, Трамп обещал фокусируется на законной и мирной передаче власти новой администрации. Политик осудил насилие во время протеста и заявил, что нарушившие закон понесут наказание.

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