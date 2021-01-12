Рейс из Новосибирска в Хабаровск задержали более чем на восемь часов

Пассажирский рейс из Новосибирска в Хабаровск авиакомпании S7 задержали в Новосибирске более чем на восемь часов из-за технической неисправности. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, передает ТАСС.

«Задержка рейса 5237 сообщением Новосибирск — Хабаровск. <...> Должен был вылететь в 23:50 (19:50 мск), продлили вылет до 08:00 (4:00 мск)», — уточняется в сообщении.

На борту находился 201 пассажир, в том числе восемь детей. Людей обеспечили напитками и питанием и отправили к месту назначения резервным самолетом.

Как передали ТАСС, неисправность возникла при заправке машины топливом. Новосибирская транспортная прокуратура в связи со случаем начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.