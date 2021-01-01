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Прокуратура начала проверку из-за отмен и задержек авиарейсов в Москве

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Проверку проведут из-за отмены и задержек авиарейсов, возникших 30 и 31 декабря. Надзорному ведомству предстоит установить причины задержки и отмены рейсов, а также выяснить, соблюдались ли права пассажиров и предоставлялись ли им соответствующие услуги во время ожидания рейсов. Кроме прочего, прокуратура даст оценку исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства.

«В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта «Домодедово», 31 декабря в 13:20 мск с обеих взлетно-посадочных полос гавани были возобновлены полеты.

Помимо этого, аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. В пресс-службе заверили, что это гарантирует безопасность выполнения взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

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31 декабря с 06:35 до 07:45 мск аэропорт «Домодедово» временно ограничил полеты из-за последствий ледяного дождя. Из-за непогоды на поверхности взлетно-посадочной полосы (ВПП) образовалась наледь. В целях безопасности специалисты нарастили частоту чистки ВПП и обработали ее реагентами, это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из «Домодедово». Задержка и отмена рейсов также возникли в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево».

Москва задержка рейсов прокуратура проверка новости
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