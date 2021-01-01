Прокуратура начала проверку из-за отмен и задержек авиарейсов в Москве

Video

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Проверку проведут из-за отмены и задержек авиарейсов, возникших 30 и 31 декабря. Надзорному ведомству предстоит установить причины задержки и отмены рейсов, а также выяснить, соблюдались ли права пассажиров и предоставлялись ли им соответствующие услуги во время ожидания рейсов. Кроме прочего, прокуратура даст оценку исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства.

«В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта «Домодедово», 31 декабря в 13:20 мск с обеих взлетно-посадочных полос гавани были возобновлены полеты.