Аэропорт Краснодара временно закрыли для приема рейсов из-за снегопада

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Международный аэропорт Краснодара временно ограничил прием рейсов из-за снегопада. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт Краснодара ограничил прием воздушных судов до 15:00 в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. На перроне и взлетной полосе работает 12 единиц специальной техники», — сообщили в пресс-службе.

В аэропорту также сообщили, что из-за непогоды были задержаны пять рейсов на прилет и 11 на вылет. На запасные аэродромы направили семь рейсов: четыре в Ростов-на-Дону, два в Минеральные Воды, один в Анапу. В настоящее время в терминале аэропорта находится 900 человек. В пресс-службе добавили, что в ближайшие два часа ожидается усиление осадков.

Ранее, 2 января, в Псковской области из-за снегопада произошло массовое отключение электричества. Перед этим в регионе выпало значительное количество осадков, в результате чего налипание снега на провода привело к обрыву линий. Всего без света остались 16 тыс. человек почти из 1 тыс. населенных пунктов. Аварию ликвидировали на следующий день.