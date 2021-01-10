Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху Политика, 13:24 Лукашенко сравнил работу президента с белкой в колесе Политика, 13:05 Лукашенко оценил сроки подготовки проекта новой Конституции Политика, 12:58 Спасатели обнаружили черные ящики упавшего в Индонезии Boeing Общество, 12:31 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 12:31 Аэропорт Краснодара временно закрыли для приема рейсов из-за снегопада Общество, 12:28 Василевский стал основным претендентом на приз лучшему вратарю НХЛ Спорт, 12:23 Не надейтесь на простой год: тренды рынка труда в 2021-м Pro, 12:11 В Омской области при пожаре погибли мужчина и его трехлетняя дочь Общество, 12:11 Как определять себя, не впадая в кризис: подкаст «Списать не получится» Экономика образования, 12:00  В Москве за сутки COVID-19 выявили у более 4,2 тыс. человек Общество, 11:53 «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 11:42 Российский конькобежец Юсков пропустит чемпионат мира в Нидерландах Спорт, 11:41 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 января Общество, 11:40
Общество ,  
0 

Аэропорт Краснодара временно закрыли для приема рейсов из-за снегопада

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Международный аэропорт Краснодара временно ограничил прием рейсов из-за снегопада. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт Краснодара ограничил прием воздушных судов до 15:00 в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. На перроне и взлетной полосе работает 12 единиц специальной техники», — сообщили в пресс-службе.

Псковская область без света после снегопада

В аэропорту также сообщили, что из-за непогоды были задержаны пять рейсов на прилет и 11 на вылет. На запасные аэродромы направили семь рейсов: четыре в Ростов-на-Дону, два в Минеральные Воды, один в Анапу. В настоящее время в терминале аэропорта находится 900 человек. В пресс-службе добавили, что в ближайшие два часа ожидается усиление осадков.

Ранее, 2 января, в Псковской области из-за снегопада произошло массовое отключение электричества. Перед этим в регионе выпало значительное количество осадков, в результате чего налипание снега на провода привело к обрыву линий. Всего без света остались 16 тыс. человек почти из 1 тыс. населенных пунктов. Аварию ликвидировали на следующий день.

Краснодар аэропорт снегопад новости
Материалы по теме
Три человека погибли во время сильнейшего за 50 лет снегопада в Испании
Общество
В Псковской области 16 тыс. жителей остались без света после снегопада
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал сильные снегопады в европейской части России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter