Авиарейс Минводы — Сургут задержали на 14 часов из-за инцидента с птицей

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Минеральные воды — Сургут, вылетел из пункта назначения с 14-часовым опозданием из-за технической проверки попадания птицы в лайнер. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод.

«UT-482 Минеральные Воды — Сургут вылетел в 00:37 мск», — говорится в данных онлайн-табло.

Самолет должен был вылететь 9 января в 10:05, однако из-за инцидента с птицей его вылет состоялся 10 января в 0:37.

Во время выполнения предыдущего рейса в самолет попала птица, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. В какой именно отсек самолета попала птица, в пресс-службе не уточнили.

По словам собеседника агентства, после инцидента была проведена техническая проверка. Пассажирам рейса было предоставлено горячее питание, а также места в гостинице, в том числе в близлежащих населенных пунктах для пассажиров, которые нуждались в этом. Собеседник агентства добавил, что самолет сел в Минеральных водах штатно.