В Екатеринбурге из-за пожара в общежитии вуза эвакуировали 300 человек

Фото: МЧС России

В Екатеринбурге из-за пожара в студенческом общежитии Горного университета было эвакуировано 300 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании в здании по улице 8 марта поступила в пожарные службы в 16:40 по местному времени (14:40 мск), в общежитии сработала автоматическая сигнализация и система оповещения о пожаре, рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, из 300 эвакуированных четверо были выведены пожарными с помощью масок-самоспасателей, в результате инцидента пострадавших нет.

Отмечается, что очаг пожара находился на первом этаже здания, горел навесной потолок в коридоре. В 17:29 (15:29 мск) открытое горение было ликвидировано, на данный момент пожар полностью потушен.