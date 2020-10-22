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В Екатеринбурге из-за пожара в общежитии вуза эвакуировали 300 человек

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

В Екатеринбурге из-за пожара в студенческом общежитии Горного университета было эвакуировано 300 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании в здании по улице 8 марта поступила в пожарные службы в 16:40 по местному времени (14:40 мск), в общежитии сработала автоматическая сигнализация и система оповещения о пожаре, рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, из 300 эвакуированных четверо были выведены пожарными с помощью масок-самоспасателей, в результате инцидента пострадавших нет.

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Фото:ГУ МЧС по Ярославской области

Отмечается, что очаг пожара находился на первом этаже здания, горел навесной потолок в коридоре. В 17:29 (15:29 мск) открытое горение было ликвидировано, на данный момент пожар полностью потушен.

Площадь пожара составила 15 кв. м, предварительной причиной стало короткое замыкание светильника.

Также в МЧС рассказали, что из-за особенностей конструкции здания пожарные использовали в общежитии тепловизор для обнаружения огня, который мог распространиться по пустотам. На месте работали 17 единиц пожарно-спасательной техники и 56 человек личного состава, уточнили в пресс-службе.

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Утром в Санкт-Петербурге из здания детского сада было эвакуировано 84 человека, из них 52 ребенка. Причиной стало задымление в результате короткого замыкания светильника.

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