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Пандемия коронавируса ,  
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Коронавирус впервые выявили у снежного барса

В США снежный барс в городском зоопарке Луисвилла, штат Кентукки, заразился коронавирусом. Заболевание подозревают еще у двоих животных этой породы. Об этом говорится на сайте зоопарка.

«Это первый подтвержденный случай инфекции SARS-CoV-2 у снежного барса», — уточняется в сообщении.

Коронавирус подтвердили у самки, ожидаются результаты двух барсов мужского пола.

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
Общество
Фото: Jim Fitzgerald / AP

В зоопарке считают, что звери могли заразиться от сотрудника с бессимптомным течением заболевания. У животных есть легкие симптомы COVID-19, в частности периодический сухой кашель и хрип. Звери чувствуют себя хорошо. «Ожидается, что все три кошки выздоровеют», — отметил зоопарк.

До выздоровления барсов не будут показывать посетителям. У остальных питомцев, живущих здесь в неволе, признаков коронавируса не замечено.

Работники учреждения не будут уходить на карантин из-за заболевших хищников, так как коронавирусная инфекция преимущественно передается от человека к человеку, а риск заражения человека от животного остается низким.

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Биологи назвали способных заразиться COVID-19 диких животных
Общество
Фото:Scott Olson / Getty Images

Администрация зоопарка указала, что сотрудники проходят медицинский осмотр перед выходом на смену и используют средства индивидуальной защиты.

«Барьеры в зоопарке предотвратят передачу от любого животного человеку», — добавили в зоопарке, указав на безопасность посетителей.

Первый случай заражения животного в США зарегистрировали в апреле, заболела тигрица из зоопарка Нью-Йорка. Она также могла заразиться от бессимптомного работника.

Биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова уточняла, что всего около 40 видов животных способны заразиться коронавирусом. Доктор биологических наук Михаил Гельфанд пояснил РБК, что в теории у большого числа животных есть рецепторы, на которые может «перескочить» вирус. Однако на практике, по его словам, риск их заражения от человека в условиях дикой природы остается низким.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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