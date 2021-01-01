Коронавирус впервые выявили у снежного барса
В США снежный барс в городском зоопарке Луисвилла, штат Кентукки, заразился коронавирусом. Заболевание подозревают еще у двоих животных этой породы. Об этом говорится на сайте зоопарка.
«Это первый подтвержденный случай инфекции SARS-CoV-2 у снежного барса», — уточняется в сообщении.
Коронавирус подтвердили у самки, ожидаются результаты двух барсов мужского пола.
В зоопарке считают, что звери могли заразиться от сотрудника с бессимптомным течением заболевания. У животных есть легкие симптомы COVID-19, в частности периодический сухой кашель и хрип. Звери чувствуют себя хорошо. «Ожидается, что все три кошки выздоровеют», — отметил зоопарк.