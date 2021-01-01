Коронавирус впервые выявили у снежного барса

До выздоровления барсов не будут показывать посетителям. У остальных питомцев, живущих здесь в неволе, признаков коронавируса не замечено.

Работники учреждения не будут уходить на карантин из-за заболевших хищников, так как коронавирусная инфекция преимущественно передается от человека к человеку, а риск заражения человека от животного остается низким.

Администрация зоопарка указала, что сотрудники проходят медицинский осмотр перед выходом на смену и используют средства индивидуальной защиты.

«Барьеры в зоопарке предотвратят передачу от любого животного человеку», — добавили в зоопарке, указав на безопасность посетителей.

Первый случай заражения животного в США зарегистрировали в апреле, заболела тигрица из зоопарка Нью-Йорка. Она также могла заразиться от бессимптомного работника.

Биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова уточняла, что всего около 40 видов животных способны заразиться коронавирусом. Доктор биологических наук Михаил Гельфанд пояснил РБК, что в теории у большого числа животных есть рецепторы, на которые может «перескочить» вирус. Однако на практике, по его словам, риск их заражения от человека в условиях дикой природы остается низким.