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Генпрокуратура назвала самые коррумпированные российские регионы

Большинство преступлений, связанных с коррупцией, было выявлено при освоении бюджетных денег, а также при организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности, сообщила Генпрокуратура
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Уровень коррупционной преступности в 2019 году составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек по сравнению с показателем 20,8 годом ранее и «в целом остается стабильным в последние годы». Об этом говорится в докладе главы Генпрокуратуры Игоря Краснова, передает «РИА Новости».

Больше всего преступлений, связанных с коррупцией, было выявлено при освоении бюджетных денег, в том числе выделенных на реализацию целевых программ, а также при организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Генпрокуратуры, самыми коррумпированными регионами в России оказались Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Коэффициент преступности в них регионах на 100 тыс. человек колеблется от 26,31 до 29,68.

Наименьший уровень взяточничества зарегистрировали в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующий коэффициент в них составляет от 6,41 до 9,94.

Генпрокурор заявил о росте числа откатов и взяток в России
Общество
Игорь Краснов

Количество коррупционных преступлений в России растет второй год подряд, сообщил накануне Краснов. По его словам, уровень преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, подскочил на 74%. Число преступлений, совершенных преступными группами, выросло на 17%. 

В прошлом году у чиновников изъяли имущество, неподтвержденное доходами, на сумму более 20 млрд руб., отметил Краснов. Это почти в 70 раз больше, чем в 2018-м, когда сумма составила 311 млн руб. 

Всего в 2019 году, по словам генпрокурора, в России выявили 235 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. 

Автор: Виктория Полякова
Теги: Генпрокуратура, коррупция
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