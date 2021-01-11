Число пострадавших военных в ДТП в Подмосковье превысило 40 человек

Фото: АГН «Москва»

Число военных, пострадавших в результате ДТП в Подмосковье на Новорижском шоссе, увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в 15:25 на 28-м километре трассы М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе). Всех пострадавших доставили в больницы. Движение на Новорижском шоссе восстановлено по двум полосам.

Как сообщили РБК в пресс-службе минздрава Московской области, в результате аварии пострадали 26 человек. В ведомстве отметили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В минздраве добавили, что на место происшествия прибыли специалисты бригады Центра медицины катастроф и Московской областной станции скорой медицинской помощи. Кроме того, задействована санитарная авиация. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших, еще четверо погибли. Впоследствии руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова сообщила РБК о 15 пострадавших. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.