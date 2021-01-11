Власти Подмосковья назвали число пострадавших в ДТП с военными автобусами

В результате ДТП с военной колонной на Новорижском шоссе пострадали десять человек, еще четверо погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

«В результате ДТП на Новорижском шоссе погибли четыре человека, еще десять пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи», — сказали в пресс-службе.

Позднее руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова сообщила РБК о 15 пострадавших. «В результате ДТП четыре человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», — сказала она. Движение на данном участке дороги временно ограниченно.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал о более чем 20 пострадавших, они поступили в Красногорскую больницу. Источник «Интерфакса» сообщил о 15 пострадавших.