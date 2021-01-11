Минобороны назвало предварительную причину ДТП с военными в Подмосковье

В автокатастрофе на Новорижском шоссе в Подмосковье погибли четыре человека, пострадали не менее 15-ти

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Министерство обороны сообщило, что, по предварительным данным, авария с участием колонны военных автобусов и грузовика в Подмосковье произошла из-за того, что водитель самосвала не справился с управлением.

В министерстве подтвердили, что погибли четверо военнослужащих.

Столкновение грузовика и четырех автобусов произошло на 27-м км Новорижского шоссе в районе поворота на деревню Глухово.

Видео: ДТП и ЧП МОСКВА и МО/Telegram

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Для оказания помощи пострадавшим в аварии привлекли санитарную авиацию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные подмосковного минздрава. На месте аварии работают бригады Центра медицины катастроф и Московской областной станции скорой медицинской помощи, а к месту аварии выехал вице-губернатор области Игорь Тресков.