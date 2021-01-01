Власти Воронежа запустили опрос о переносе в город памятника Аленке

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Администрация Воронежа объявила о проведении опроса среди местных жителей относительно установки в городе памятника Аленке, который ранее установили в Нововоронеже, но впоследствии демонтировали. Об этом сообщается на странице администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

С инициативой выкупить монумент из Нововоронежа выступил воронежский предприниматель. При этом имя предпринимателя не называется.

Решение о проведении опроса было принято по инициативе главы Воронежа Вадима Кстенина. В мэрии Воронежа отметили, что результаты опроса лягут в основу позиции муниципалитета по появлению памятника в городе на общедоступных территориях.

«Арт-объект очень неоднозначный, откровенно спорный. Он вызвал бурную реакцию, практически не оставив равнодушных людей. Будут ли воронежцы рады появлению «Алёнушки» где-то на городских улицах? Сильно сомневаюсь, но в любом случае, это надо спрашивать у горожан», — отметил Кстенин.

Памятник Аленке в Нововоронеже Воронежской области установили 18 декабря. Установку монумента приурочили к 250-летию села Новая Аленовка. Однако внешний вид памятника вызвал критику в социальных сетях. В результате монумент был демонтирован 21 декабря.