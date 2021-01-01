Памятник Аленке предложили продать с аукциона

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В Нововоронеже предложили продать с аукциона памятник Аленке, который был демонтирован спустя несколько дней после установки из-за жалоб жителей, сообщила «РИА Новости» заместитель главы городской администрации Светлана Тулинова.

«Рабочая группа рекомендовала совету ветеранов [которому принадлежит памятник] продать данный арт-объект, выставить на аукцион», — сказала она. По ее словам, возвращение арт-объекта не поддержали.

21 декабря власти города решили демонтировать памятник Аленке — предположительной основательнице поселения, на месте которого потом образовался Нововоронеж. Монумент установили к 250-летию поселения.

Власти Воронежа 22 декабря запустили опрос среди жителей об установке памятника Аленке в городе, после того как местный предприниматель предложил выкупить монумент у Нововоронежа.