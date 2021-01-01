Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 75,46 (+0,11) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 91,98 (-0,09) Инвестиции, 13:29
Правила жизни практикующего архитектора Марко Михича-Ефтича РБК Cтиль и Philips, 22:23 Россия вернула Боснии подаренную Лаврову икону Политика, 22:02 Как Элеонора Севенард вошла в число популярных солисток Большого театра РБК Cтиль и Louis Vuitton, 21:54 Суд удовлетворил иск к YouTube о нарушении права на частную жизнь Общество, 21:47 Памятник Аленке предложили продать с аукциона Общество, 21:44 «Локомотив» объявил о назначении нового генерального директора Спорт, 21:43 Роспотребнадзор дал рекомендации регионам насчет празднования Нового года Общество, 21:39 Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2» Бизнес, 21:32 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 21:25 Травмированного Тарасенко выбрали ассистентом капитана в команде НХЛ Спорт, 21:23 Семин прокомментировал новости об уходе Кикнадзе из «Локомотива» Спорт, 21:20 Умер бывший совладелец OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин Бизнес, 21:10 Россия снимет ограничения на поставку азербайджанских помидоров Бизнес, 21:01 Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 20:56
Общество ,  
0 

Памятник Аленке предложили продать с аукциона

Фото: historykurgan / Vk
Фото: historykurgan / Vk

В Нововоронеже предложили продать с аукциона памятник Аленке, который был демонтирован спустя несколько дней после установки из-за жалоб жителей, сообщила «РИА Новости» заместитель главы городской администрации Светлана Тулинова.

Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже. Видео
Общество

«Рабочая группа рекомендовала совету ветеранов [которому принадлежит памятник] продать данный арт-объект, выставить на аукцион», — сказала она. По ее словам, возвращение арт-объекта не поддержали.

21 декабря власти города решили демонтировать памятник Аленке — предположительной основательнице поселения, на месте которого потом образовался Нововоронеж. Монумент установили к 250-летию поселения.

Власти Воронежа 22 декабря запустили опрос среди жителей об установке памятника Аленке в городе, после того как местный предприниматель предложил выкупить монумент у Нововоронежа.

Воронежская область памятник скандал
Материалы по теме
Власти решили снести памятник Аленке в Воронежской области после скандала
Общество
МИД России предложил подарить Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter