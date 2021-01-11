Путин назвал спокойной обстановку в Нагорном Карабахе

Бронетранспортёр российских миротворцев в селе Хин Шен в Нагорном Карабахе (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Обстановка в Нагорном Карабахе оценивается как спокойная, а соблюдение перемирия и безопасность движения контролирует российский миротворческий контингент. Об этом заявил на встрече в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана президент России Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российский миротворческий контингент», — сказал Путин.

Президент также напомнил о создании системы эффективного обеспечения соблюдения прекращения огня. По словам главы государства, в зоне ответственности действует 23 наблюдательных поста. Остальные четыре дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору.

Переговоры в Москве 11 января были организованы по инициативе Путина. Стороны должны обсудить выполнение мер, принятых после соглашения о перемирии, а также дальнейшие шаги по решению проблем, имеющихся в регионе.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны возложили ответственность за эскалацию друг на друга. После этого власти Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха ввели военное положение.

В ночь на 10 ноября премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соглашение также предусматривало вывод армянских подразделений из нескольких районов и размещение российского миротворческого контингента для сохранения стабильности в регионе. Миротворческие силы расположены вдоль линии соприкосновения, а также вдоль Лачинского коридора. Контингент завершил развертывание и приступил к выполнению своих обязанностей 20 ноября.