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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Протестующие пытались помешать Пашиняну вылететь на переговоры в Москву

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Ереване участники акции протеста попытались помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну прибыть в аэропорт, чтобы вылететь в Россию на переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Новости-Армения».

Акцию организовали несколько оппозиционных партий около ереванского международного аэропорта Звартноц. По данным «Sputnik Армения», несколько десятков протестующих выстроились в ряд, чтоб помешать проезду кортежа Пашиняна, однако полностью перекрыть движение им не удалось. Протестующим помешали сотрудники полиции, которые продолжили пропускать некоторые автомобили.

Агентство также пишет, что Пашиняну удалось добраться до аэропорта. Около 9:00 (10:00 мск) оппозиционеры завершили акцию протеста на дороге.

Aysor передает, что после акции был задержан член партии «Родина» Арсен Бабаян.

Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

По инициативе российского президента Владимира Путина 11 января в Москве пройдут трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Накануне в пресс-службе Кремля сообщали, что стороны собираются обсудить выполнение мер, принятых в результате подписанного 9 ноября перемирия, а также «дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем».

Армения протесты в Ереване Никол Пашинян
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