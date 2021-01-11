Протестующие пытались помешать Пашиняну вылететь на переговоры в Москву

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Ереване участники акции протеста попытались помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну прибыть в аэропорт, чтобы вылететь в Россию на переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Новости-Армения».

Акцию организовали несколько оппозиционных партий около ереванского международного аэропорта Звартноц. По данным «Sputnik Армения», несколько десятков протестующих выстроились в ряд, чтоб помешать проезду кортежа Пашиняна, однако полностью перекрыть движение им не удалось. Протестующим помешали сотрудники полиции, которые продолжили пропускать некоторые автомобили.

Агентство также пишет, что Пашиняну удалось добраться до аэропорта. Около 9:00 (10:00 мск) оппозиционеры завершили акцию протеста на дороге.

Aysor передает, что после акции был задержан член партии «Родина» Арсен Бабаян.