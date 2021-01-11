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Политика ,  
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Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров, который, по данным ЦИК, лидирует на президентских выборах, в ходе пресс-конференции рассказал об отношениях с Россией.

«Россия была и останется нашим главным стратегическим партнером», — заявил он (цитата по Sputnik Кыргызстан).

По подсчетам комиссии, по итогам подсчета 97,74% голосов Жапаров лидирует на выборах с 79,17%, передает AKИpress. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,68% голосов, третье — Бабыржан Тольбаев (2,38%). Остальные кандидаты набрали от 0,1 до 1,6% голосов. Предварительная явка составила 39,88%.

ЦИК Киргизии сообщила о лидерстве Жапарова на выборах президента
Политика
Садыр Жапаров

Окончательные итоги выборов будут подведены после ручного пересчета всех бюллетеней.

Досрочные президентские выборы прошли в Киргизии 10 января. Они были назначены после отречения Сооронбая Жээнбекова на фоне октябрьских протестов. Одновременно с этим проходил референдум о форме правления в стране. Оппоненты Жапарова уже заявили, что не признают результаты голосования.

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