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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Выборы президента США ,  
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Горбачев охарактеризовал Байдена

Михаил Горбачёв
Михаил Горбачёв (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, о победе которого на президентских выборах сообщили крупнейшие СМИ США, является «хорошо известным человеком» с «большим опытом» во внутренней и внешней политике. Об этом сообщил первый президент СССР Михаил Горбачев в разговоре с ТАСС.

Он рассказал, что неоднократно встречался с Байденом. Последний раз их встреча состоялась в 2009 году в Белом доме, когда тот занимал пост вице-президента США.

«Разговор был подробный, доброжелательный. У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией», — вспомнил бывший советский лидер. «Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами», — добавил он.

Кто поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Список
Политика
Джо Байден

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов еще идет, но ведущие американские СМИ предварительно сообщили о победе Джо Байдена. Его уже поздравили премьер-министр Канады, президенты Франции, Израиля, Украины и Венесуэлы.

Предварительно, Байден побеждает в президентской гонке, набирая, по разным подсчетам, от 279 до 290 голосов выборщиков (для победы необходим минимум в 270 голосов). Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп отказался признать поражение. По его словам, во время подсчета голосов происходили нарушения. Команда Трампа намерена оспорить в суде результаты выборов.

Михаил Горбачев Джо Байден США Россия
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
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