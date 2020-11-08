Горбачев охарактеризовал Байдена

Михаил Горбачёв (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, о победе которого на президентских выборах сообщили крупнейшие СМИ США, является «хорошо известным человеком» с «большим опытом» во внутренней и внешней политике. Об этом сообщил первый президент СССР Михаил Горбачев в разговоре с ТАСС.

Он рассказал, что неоднократно встречался с Байденом. Последний раз их встреча состоялась в 2009 году в Белом доме, когда тот занимал пост вице-президента США.

«Разговор был подробный, доброжелательный. У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией», — вспомнил бывший советский лидер. «Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами», — добавил он.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов еще идет, но ведущие американские СМИ предварительно сообщили о победе Джо Байдена. Его уже поздравили премьер-министр Канады, президенты Франции, Израиля, Украины и Венесуэлы.