Кремль подтвердил передачу Вашингтону инициативы по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва передавала Вашингтону инициативы по стратегической безопасности и стабильности, передает корреспондент РБК.

«Российская сторона передавала целый ряд инициатив Вашингтону, в том числе и в плане стратегической безопасности, и стратегической стабильности, взаимодействия в борьбе с киберпреступностью и так далее», — сказал он.

По его словам, все российские предложения остались без ответа, поскольку американцы не хотят сотрудничать. «Это также вызывает у нас сожаление», — сказал Песков.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Россия осенью 2018 года предлагала Вашингтону на высшем уровне принять совместное заявление, которое зафиксировало бы намерение избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны. «В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — привела газета текст проекта заявления. В документе также предлагается принимать меры во избежание несанкционированного или случайного применения ядерного оружия. Документ передали Вашингтону, однако ответа пока не поступило, отмечало издание.