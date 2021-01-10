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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты объяснили снижение выявленных случаев COVID-19 в России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Коллективный иммунитет и ослабление вируса COVID-19 являются факторами, которые влияют на спад числа новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в разговоре с РБК сообщил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Я не думаю, что люди меньше тестируются — количество тестов сейчас более или менее постоянно каждый день. Это естественный ход любой инфекции, которая постепенно ослабевает по ряду причин: коллективный иммунитет, ослабление вируса. Эти факторы могут быть слабенькими, но все они работают на нас», — сказал эксперт.

По мнению Аграновского, с более активным вакцинированием заболеваемость коронавирусом должна упасть еще сильней.

В России второй день подряд выявили минимум случаев COVID-19 с ноября
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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович предположила, что снижение заболевших связанно с холодной погодой. «Сейчас очень холодно, в холод меньше контактов, вирус быстрее умирает», — пояснила Попович РБК.

Она также считает, что это временное снижение. По ее прогнозам, новый подъем заболевания может начаться в феврале—марте. «Посмотрите, как у нас развивается эпидемия гриппа — она дает две, иногда три волны в год. То же самое почти со всеми вирусами, вызывающими респираторные заболевания — адено-, коронавирусы, за исключением риновируса. Так что все еще впереди», — отметила эксперт.

РБК направил запрос в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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7 января, в Роспотребнадзоре заявили, что в России стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по COVID-19. В ведомстве отметили, что за неделю суточный показатель заболеваемости снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. В то же время в отдельных регионах разброс показателя варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения.

В конце декабря в России несколько суток фиксировалось рекордное число новых заболевших коронавирусом. Последнее максимальное число больных за сутки было выявлено 24 декабря, тогда оперативный штаб сообщал о 29 935 заразившихся. Спад был замечен в период новогодних праздников. Инфекционист и главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков связывал снижение заболевших с меньшим числом тестов на инфекцию в период каникул.

Вторые сутки оперативный штаб фиксирует минимум случаев заболевания коронавирусом с ноября 2020 года. Так, 10 января заболевание выявили у 22 851 человек, 9 января власти сообщали о 23,3 тыс. заболевших. Уже больше недели в стране выявляют менее 25 тыс. инфицированных ежесуточно.

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