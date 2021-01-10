Эксперты объяснили снижение выявленных случаев COVID-19 в России
Коллективный иммунитет и ослабление вируса COVID-19 являются факторами, которые влияют на спад числа новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в разговоре с РБК сообщил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
«Я не думаю, что люди меньше тестируются — количество тестов сейчас более или менее постоянно каждый день. Это естественный ход любой инфекции, которая постепенно ослабевает по ряду причин: коллективный иммунитет, ослабление вируса. Эти факторы могут быть слабенькими, но все они работают на нас», — сказал эксперт.
По мнению Аграновского, с более активным вакцинированием заболеваемость коронавирусом должна упасть еще сильней.
Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович предположила, что снижение заболевших связанно с холодной погодой. «Сейчас очень холодно, в холод меньше контактов, вирус быстрее умирает», — пояснила Попович РБК.