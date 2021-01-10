Эксперты объяснили снижение выявленных случаев COVID-19 в России

Она также считает, что это временное снижение. По ее прогнозам, новый подъем заболевания может начаться в феврале—марте. «Посмотрите, как у нас развивается эпидемия гриппа — она дает две, иногда три волны в год. То же самое почти со всеми вирусами, вызывающими респираторные заболевания — адено-, коронавирусы, за исключением риновируса. Так что все еще впереди», — отметила эксперт.

РБК направил запрос в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

7 января, в Роспотребнадзоре заявили, что в России стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по COVID-19. В ведомстве отметили, что за неделю суточный показатель заболеваемости снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. В то же время в отдельных регионах разброс показателя варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения.

В конце декабря в России несколько суток фиксировалось рекордное число новых заболевших коронавирусом. Последнее максимальное число больных за сутки было выявлено 24 декабря, тогда оперативный штаб сообщал о 29 935 заразившихся. Спад был замечен в период новогодних праздников. Инфекционист и главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков связывал снижение заболевших с меньшим числом тестов на инфекцию в период каникул.

Вторые сутки оперативный штаб фиксирует минимум случаев заболевания коронавирусом с ноября 2020 года. Так, 10 января заболевание выявили у 22 851 человек, 9 января власти сообщали о 23,3 тыс. заболевших. Уже больше недели в стране выявляют менее 25 тыс. инфицированных ежесуточно.